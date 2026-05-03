Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Sağlık Mutfaktaki gizli zehir: Isıtınca sağlığı tehdit eden 3 besin

Yemekleri önceden hazırlayıp saklamak zaman kazandırsa da, bazı gıdalar ikinci kez ısıyla buluştuğunda adeta zehre dönüşüyor. Uzmanlar; yanlış saklama ve ısıtma işlemlerinin mikrobiyolojik riskleri artırdığı, basit bir öğünün ciddi sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Evdeki En Sık Yapılan Hata

Günlük hayatta yemekleri önceden hazırlayıp sonradan ısıtma alışkanlığı, yanlış saklama koşullarıyla birleşince sağlık risklerini tetikliyor.

Pirinçteki Bacillus Cereus Tehlikesi

Pirinçte risk pişirmeden ziyade sonrasında başlıyor; oda sıcaklığında bekleyen pirinçte bakteriler hızla çoğalarak ısıya dayanıklı toksinler üretiyor

Isıtma İşlemi Toksini Yok Etmiyor

Pirinçte oluşan bakteriyel toksinler ısıya karşı dirençli olduğu için mikrodalgada yeniden ısıtmak riski ortadan kaldırmaya yetmiyor.

Yumurtanın Yapısı Bozuluyor

Yeniden ısıtılan yumurtanın protein yapısı değişerek hem kıvamı bozuluyor hem de besin değeri açısından istenmeyen sonuçlar doğuruyor.

Mideyi Yoran Kükürt Bileşikleri

Isıtılan yumurtada oluşan kükürt bileşikleri, sindirim zorlukları ve ciddi mide rahatsızlıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Ispanakta Nitrat Dönüşümü

Ispanak gibi yapraklı sebzeler ısıtıldığında içindeki doğal nitratlar, sağlık açısından riskli olan nitrite ve nitrosamin bileşiklerine dönüşebiliyor.

Sağlığınızı Korumak İçin Küçük Porsiyonlar

Uzmanlar, bu besinlerin tüketileceği kadar pişirilmesini ve oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesini öneriyo

