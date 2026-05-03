Süper Lig'e tutunmaları tek sonuca bağlı: 3 puan hiç bu kadar kritik olmamıştı
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı, bugün saat 20.00'de oynanacak maçların ardından sona erecek. Bu karşılaşmaların ardından ligde bu sezon küme düşen ilk takım da belli olabilir. işte detaylar...
Galatasaray, şampiyonluk yolunda yaşadığı puan kaybına rağmen kalan 2 maçta 2 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Öte yandan gözler bir yandan da ligden düşecek takımlara çevrilmiş durumda.
Süper Lig’de 32. hafta heyecanı, bugün saat 20.00’de oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak.
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor – Alanyaspor
Fatih Karagümrük – Gençlerbirliği
Kasımpaşa – Kocaelispor
Kayserispor – Eyüpspor
PUAN DURUMU
11. Kocaelispor – 31 maç, 36 puan
12. Alanyaspor – 31 maç, 33 puan
13. Kasımpaşa – 31 maç, 31 puan
14. Gençlerbirliği – 31 maç, 28 puan
15. Eyüpspor – 31 maç, 28 puan
16. Antalyaspor – 31 maç, 28 puan
17. Kayserispor – 31 maç, 26 puan
18. Fatih Karagümrük – 31 maç, 21 puan
Bugün oynanacak maçların ardından Fatih Karagümrük için kritik bir tablo oluşacak. Sezon boyunca 31 maça çıkan Karagümrük; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 21 puan topladı ve ligin son sırasında yer alıyor.
PUAN KAYBI KÜME DÜŞERECEK
İstanbul ekibi, Gençlerbirliği karşısında mağlup olur ya da berabere kalırsa, bu sezon Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.
Ligde şu ana kadar 5 galibiyet alan Karagümrük’ün, ikili averajda üstün olduğu tek rakip Antalyaspor olurken, diğer galibiyetlerini Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor karşısında almıştı. Bu sonuçlara göre Karagümrük’ün puan kaybı yaşaması durumunda ligde kalma umutları matematiksel olarak da sona erecek.