Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Saadet Gürses’in son görüntüleri sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Kanser hastalığını yenen usta oyuncu, ağır maddi sıkıntılarla boğuştuğu ve borç batağında olduğu ortaya çıktı.

‘İnek Şaban’, ‘İyi Aile Çocuğu’, ‘Dokunmayın Şabanıma’ gibi kült filmlerde rol alan 64 yaşındaki Saadet Gürses, Instagram’da yayımladığı video ile hayranlarına seslendi. Uzun yıllar kanserle savaşarak hastalığı yenen sanatçı, şimdi borç yükü altında ezildiğini açıkladı.

“BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM”

Gürses, sosyal medya hesabından çektiği videoda maddi çaresizliğini dile getirerek yardım talebinde bulundu. Paylaşım, sevenlerini duygulandırdı. Videoda şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin.”

SAADET GÜRSES KİMDİR?

26 Şubat 1961 doğumlu Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses, 35 yıllık kariyerinde yaklaşık 300 yapımda rol aldı. Bir dönem müzikle de ilgilenerek albüm çıkardı. 1997’de yakalandığı cilt kanseriyle yedi yıl süren zorlu bir mücadele verdi ve sağlığına yeniden kavuştu.