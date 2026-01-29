SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesinin gerçek rakamını açıkladı

AKP cephesinde konuyla ilgili bazı tepkiler olduğunu aktaran Karakaş, bayram ikramiyesi tartışmalarının gündemden tamamen düşmediğini ancak henüz karar aşamasına gelinmediğini söyledi. Karakaş, 'Küçükbaş kurbanlık hayvan 20 bin lira civarında. Dört emekli bir araya geldiğinde verilen ikramiyeyle bir koyun bile alamıyor' dedi.