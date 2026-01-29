30 bin TL açlık sınırı karşısında milyonlarca emekliye yapılan zamla en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye getirilmişti. Ancak emekli aylıkları ile açlık sınırı arasındaki makas ise büyük tepkiye neden oluyor. Maaş zammından umduğunu bulamayan emekli gözünü bayram ikramiyesine çevirdi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesinin gerçek rakamını açıkladı
Ankara kulislerinde en düşük aylığı alan emeklilere yönelik tek maaş formülü iddialarının gündeme gelmesinin ardından SGK uzmanı Özgür Erdursun'da gerçek rakam ile karşılık verdi. Erdursun, "Bayram ikramiyesi en az 17.500 TL olmalıdır" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Ekonomist Muhammet Bayram ise Ankara kulislerinde en düşük aylığı alan emeklilere yönelik tek maaş formülünü gündeme getirmişti. Ancak bu iddiaya dair ise hem SGK uzmanı Özgür Erdursun ve İsa Karakaş çarpıcı ifadeler geldi.
İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında bayram ikramiyesi bekleyen emekliler için olumsuz tabloyu açıkladı. Ankara kulislerinden edindiği bilgileri aktaran Karakaş, iki bayram için bir en düşük emekli maaşı tutarında ikramiye ödenmesinin şu aşamada mümkün olmadığının altını çizdi.
AKP cephesinde konuyla ilgili bazı tepkiler olduğunu aktaran Karakaş, bayram ikramiyesi tartışmalarının gündemden tamamen düşmediğini ancak henüz karar aşamasına gelinmediğini söyledi. Karakaş, 'Küçükbaş kurbanlık hayvan 20 bin lira civarında. Dört emekli bir araya geldiğinde verilen ikramiyeyle bir koyun bile alamıyor' dedi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ise acı tabloyu Dünya gazetesindeki köşe yazısında şu şekilde özetledi:
“Bayram ikramiyesinin bugün 5.000 TL’ye çıkacağı beklentisi, ilk bakışta artış gibi görünebilir. Ama gerçek tablo şudur: İkramiye 2018’de asgari ücretin yüzde 62,36’sıydı. Bugün aynı oran korunsa ikramiye 17 bin 510 TL olmalıydı. 5 bin TL olursa ikramiye asgari ücretin yüzde 17,8’ine düşecek.
Üstelik ikramiye, 2019’da en düşük tamamlanan aylıkla aynı seviyeye gelmiş bir telafi aracıydı. Bugün tamamlanan aylık 20 bin TL düzeyindeyse, ikramiye 5.000 TL ile bu mantığın çok gerisine düşmektedir.”
Bayram ikramiyesi ile ilgili doğru adresi veren Erdursun,
“Bayram ikramiyesi en az 17.500 TL olmalıdır. Emekli gelirinin taban seviyesi açısından ise 20.000 TL ve üzeri tartışılmalıdır. Aksi halde 5 bin TL, emeklinin kaybını telafi etmek yerine yalnızca “rakam yükseldi” görüntüsü vererek, alım gücü kaybını perdeleyen bir nominal artış olarak kalacaktır.