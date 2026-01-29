Görmeden aldılar
BMW’nin yeni nesil elektrikli SUV’u iX3, daha piyasaya çıkmadan yoğun talep gördü.
Bir yıllık üretimi şimdiden satıldı: BMW iX3’e görülmemiş talep
BMW’nin tamamen elektrikli “Neue Klasse” ailesinin ilk modeli iX3 için geri sayım sürerken, aracın neredeyse bir yıllık üretiminin şimdiden tükendiği açıklandı. Henüz yollara çıkmadan büyük ilgi gören model için BMW, üretimi artırma hazırlığına başladı.
Görmeden aldılar
Levent Köprülü'nün aktardığı bilgilere göre, aracın yaklaşık bir yıllık üretimi şimdiden satılmış durumda. İlginin bu denli yüksek olmasında, Neue Klasse mimarisiyle gelen teknolojik sıçrama etkili oldu.
805 km’ye varan menzil
Tamamen elektrikli iX3, WLTP verilerine göre 805 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Ayrıca hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 10 dakikada 372 kilometrelik menzil kazanabiliyor. Bu değerler, iX3’ü sınıfında iddialı bir noktaya taşıyor.
Test edilmeden satın alındı
Araca yönelik talebin dikkat çeken bir diğer yönü ise, pek çok müşterinin aracı görmeden ve test etmeden satın alma kararı vermesi oldu.
Elektrikli mobilitede markaya duyulan güven, iX3 özelinde satışlara doğrudan yansıdı.
BMW üretimi artırıyor
Yoğun talep karşısında BMW, bekleme sürelerini kısaltmak için harekete geçti.
Şirketin, Macaristan’daki fabrikasında ikinci vardiya için hazırlıklara başladığı belirtiliyor. Bu adım, üretim kapasitesinin kısa sürede artırılacağını gösteriyor.
Neue Klasse dönemi
iX3, BMW’nin “Neue Klasse” adını verdiği yeni elektrikli döneminin ilk temsilcisi olacak. Marka, bu platformla hem menzil hem de şarj süreleri konusunda elektrikli araç pazarında yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.