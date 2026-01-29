Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanan 18 karşılaşmanın tamamlanmasının ardından, Devler Ligi’nde yoluna devam eden ve Avrupa’ya veda eden takımlar netlik kazandı.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 1

LİG AŞAMASI SONA ERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 2

GALATASARAY PLAY-OFF'TA

Temsilcimiz, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Lig aşamasında 10 puan toplayan Galatasaray, 20. sırayı aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 3

MUHTEMEL RAKİPLER

Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid oldu.

3 13
Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 4

ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 5

Barcelona'da oynadığı keyifli maçlarla lig aşamasına damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 6

Puan cetvelinde 9 ile 24. sıralar arasında yer alan "Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica", play-off aşamasına yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 7

Kenan Yıldız'ın takımı Juventus da 13. sırada yer aldı

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 8

Arda Güler'in takımı Real Madrid, aldığı yenilgi yüzünden 9. sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 9

Temsilcimiz Galatasaray da bizi oldukça sevindirdi...

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 10

Bir diğer tarafta da Karabağ'ın başarısını unutmamak gerek...

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 11

Benfica, son saniyede Trubin'in attığı golle 24. sıraya yerleşti ve play-off turunda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 12

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu - Resim: 13

Kairat Almaty cephesi de lig aşamasını son sırada tamamlasa da Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu.

Kaynak: Spor Servisi
