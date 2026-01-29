Şampiyonlar Ligi'ne tur atlayan ve veda eden takımlar belli oldu

LİG AŞAMASI SONA ERDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları sona erdi.
GALATASARAY PLAY-OFF'TA
Temsilcimiz, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Lig aşamasında 10 puan toplayan Galatasaray, 20. sırayı aldı.
MUHTEMEL RAKİPLER
Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Juventus ve Atletico Madrid oldu.
ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Barcelona'da oynadığı keyifli maçlarla lig aşamasına damga vurdu.
Puan cetvelinde 9 ile 24. sıralar arasında yer alan "Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica", play-off aşamasına yükseldi.
Kenan Yıldız'ın takımı Juventus da 13. sırada yer aldı
Arda Güler'in takımı Real Madrid, aldığı yenilgi yüzünden 9. sırada kaldı.
Temsilcimiz Galatasaray da bizi oldukça sevindirdi...
Bir diğer tarafta da Karabağ'ın başarısını unutmamak gerek...
Benfica, son saniyede Trubin'in attığı golle 24. sıraya yerleşti ve play-off turunda yer aldı.
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.
Kairat Almaty cephesi de lig aşamasını son sırada tamamlasa da Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu.