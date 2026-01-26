Türk Halk Müziği ile Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Seha Okuş, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefat haberini sanatçı Bedia Akartük duyurdu.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen sanatçının “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi eserleri geniş kitleler tarafından çok seviliyordu.

Ünlü sanatçı Bedia Akartürk, bu acı haberi şu sözlerle duyurdu: “Türk Halk Müziği’nin değerli ismi, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler sanatçısı Seha Okuş’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk Halk Müziği camiasına başsağlığı diliyoruz…“

SEHA OKUŞ KİMDİR?

Münevver Seha Okuş Özveren, 7 Nisan 1928’de İstanbul’da doğdu. Türk Halk Müziği yorumcusu ve eğitimci olarak tanınan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden 1958 yılında mezun oldu.

Ardından İstanbul Radyosu ile konservatuvarda yaklaşık 35 yıl görev yaptı.TRT bünyesinde Yurttan Sesler Korosu’nda yer alan Okuş, Yeşilçam filmlerine şarkı seslendirdi; Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma gibi yapımlarda eserleri kullanıldı.

1990’dan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Halk Müziği Bölümü başkanlığı ve repertuvar hocalığı yaptı, çok sayıda genç yeteneği yetiştirdi.

Kalan Müzik, 2002 yılında sanatçının 17 eserini içeren “Hasretinle Yandı Gönlüm” adlı albümü yayımlamıştı.

Okuş, aynı zamanda ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen’in halası olarak da biliniyordu.