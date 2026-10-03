Kaynak: Haber Merkezi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan Eylül 2026 verileri, Borsa İstanbul'daki yatırımcı eğilimlerinde belirgin bir değişime işaret etti.

Eylül ayında bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı bir önceki aya göre 105 bin 19 kişi azalarak 6 milyon 693 bin 54 seviyesine inerken, yabancı yatırımcıların halka açık şirketlerdeki payı (saklama oranı) dikkat çekici bir artış gösterdi.

Ağustos ayında 6 milyon 798 bin 73 olan toplam bakiyeli pay yatırımcı sayısındaki bu yüzde 1,54'lük aylık düşüşe rağmen, rakamlar Ocak 2026'daki (6 milyon 556 bin 28) başlangıç seviyesinin 137 bin 26 kişi üzerinde kalmaya devam etti.

DÜŞÜŞÜN KAYNAĞI YERLİ YATIRIMCI

Veriler incelendiğinde, yatırımcı sayısındaki azalmanın doğrudan yerli yatırımcı çıkışlarından kaynaklandığı görülüyor. Ağustos ayında 6 milyon 764 bin 800 olan bakiyeli yerli yatırımcı sayısı, eylül ayında 105 bin 147 kişi (yüzde 1,55) eksilerek 6 milyon 659 bin 653'e geriledi. Yine de yerli yatırımcı sayısı, yılın ilk ayına kıyasla yaklaşık 134 bin kişi daha yüksek bir konumda bulunuyor.

Yabancı bakiyeli pay yatırımcı cephesinde ise tablo daha farklı. Ağustosta 33 bin 273 olan yabancı yatırımcı sayısı eylülde 128 kişilik sınırlı bir artışla 33 bin 401'e çıktı. Bu rakam, ocak ayındaki 30 bin 314 seviyesine göre yıl genelinde 3 bin 87 kişilik bir yabancı yatırımcı girişine işaret ediyor.

YABANCILARIN SAKLAMA ORANINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Yabancı yatırımcı sayısındaki artış miktar olarak sınırlı kalsa da, bu grubun elinde bulundurduğu hisselerin piyasa değerine göre hesaplanan saklama oranında keskin bir yükseliş yaşandı.

Ağustos ayında yüzde 32,62 olan yabancı takas saklama oranı, eylül ayında 4,31 puan birden tırmanarak yüzde 36,93'e ulaştı. Buna paralel olarak yerli yatırımcıların saklama oranı ise yüzde 67,38 seviyesinden yüzde 63,07'ye düştü. Yabancı payı, eylül sonunda ulaştığı bu seviyeyle Ocak 2026'daki yüzde 37,18'lik yılbaşı oranına oldukça yaklaşmış oldu.

YENİ HESAP AÇILIŞLARI HIZLANDI

Borsadaki pay senedi yatırımcısı sayısındaki gerilemeye karşın, MKK sistemine kayıtlı genel ekosistem büyümeye devam etti. Toplam yatırımcı sayısı eylül ayında 38 milyon 712 bin 882'ye ulaşırken; bakiyeli yatırımcı sayısı da 10 milyon 797 bin 225'ten 10 milyon 908 bin 749'a yükseldi.

Dikkat çeken bir diğer veri ise yeni hesap açılışlarındaki ivme oldu. Ağustos ayında 447 bin 807 olan aylık yeni hesap açılış sayısı, eylül ayında neredeyse iki katına çıkarak 850 bin 12 olarak kayıtlara geçti. Sistemdeki toplam hesap sayısı da bu doğrultuda 93 milyon 30 bin 520'ye yükseldi.