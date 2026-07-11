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Kaynak: Haber Merkezi

Türk savunma sanayii uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Arnavutluk ile 6 adet BORAN 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs ile çeşitli miktarlarda mühimmatın tedarikine yönelik resmi sözleşmeye imza attı.

Bu anlaşma neticesinde Arnavutluk, BORAN obüs sistemini askeri envanterine dâhil eden üçüncü ülke unvanını kazandı. Aynı zamanda bu hamleyle birlikte söz konusu sistem, Avrupa kıtasındaki ikinci ihracat başarısına ulaşmış oldu. NATO müttefiki olan iki ülke arasındaki bu anlaşma, savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha da üst seviyeye taşıyor.

BORAN OBÜSÜNÜN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

MKE tarafından tamamen yerli ve milli imkânlar doğrultusunda imal edilen BORAN Obüsü, küresel pazardaki ilk ihracatını 2024 senesinde Bangladeş'e yapmıştı. Takvimler 2025 yılını gösterdiğinde Kuzey Makedonya ordusunun envanterine girmeyi başaran sistem, şimdi de bir diğer NATO üyesi Arnavutluk'un tercihi oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde uzun yıllardır aktif ve başarılı bir biçimde görev yapan BORAN, farklı coğrafi şartlarda sorunsuz çalışabilecek teknik özelliklerle donatıldı. Yapılan yeni sözleşme doğrultusunda, belirlenen obüslerin ve mühimmatların kısa sürede Arnavutluk makamlarına teslim edilmesi hedefleniyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE SINIFININ LİDERLERİNDEN

105 mm çapa sahip olan havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi, düşük ağırlığı ve kompakt tasarımı sayesinde Sikorsky S-70 Black Hawk ile CH-47 Chinook tipi helikopterlerle kolaylıkla taşınabiliyor. 1 dakikadan daha az bir sürede atış konumuna gelebiliyor. Küresel Konumlama Sistemi (GPS) entegreli Atış Kontrol Sistemi ile tam isabet sağlıyor. Sadece 33 saniyelik bir zaman diliminde 12 isabetli atış yapabilme gücüne sahip.

TSK envanterine ilk kez 2021 yılında giren BORAN, 2024'teki Bangladeş teslimatıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk obüs ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Kuzey Makedonya'nın ardından Arnavutluk ile yapılan bu son hamle, yerli sistemin Avrupa pazarındaki kalıcılığını ve gücünü tescillemiş oldu.