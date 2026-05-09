Dünyanın en değerli taş yataklarına ev sahipliği yapan Myanmar, son yılların en büyük keşiflerinden birine sahne oldu. Mogok kenti yakınlarında, nisan ayının ortalarında keşfedilen devasa yakut, hem ağırlığı hem de kalitesiyle mücevher dünyasında heyecan yarattı.

AĞIRLIĞI 2 KİLOGRAMI GEÇİYOR

Resmi yayın organı Global New Light of Myanmar gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, keşfedilen bu nadir taş tam 11 bin karat değerinde. Yaklaşık 2,2 kilogram ağırlığındaki yakut, devasa boyutuna rağmen sahip olduğu yüksek kaliteyle dikkat çekiyor.

"EN DEĞERLİ TAŞ" OLMAYA ADAY

Uzmanlar, bu yeni keşfin 1996 yılında çıkarılan 21 bin 450 karatlık (4,29 kg) dev yakuttan daha değerli olabileceğini belirtiyor. Bunun temel sebebi ise taşın sahip olduğu eşsiz renk tonu ve berraklık seviyesi. Ağırlık olarak daha küçük olsa da, kalite standartları bakımından bu yeni yakutun piyasa değerinin rekor kırması bekleniyor.

DÜNYANIN "YAKUT DEPOSU": MOGOK

Dünyadaki yakut arzının yaklaşık yüzde 90’ı Myanmar tarafından karşılanıyor. Özellikle bu son keşfin yapıldığı Mogok bölgesi, "Pigeon's Blood" (Güvercin Kanı) olarak bilinen en kaliteli yakutların dünyadaki ana kaynağı olarak kabul ediliyor.