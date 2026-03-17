Başrollerinde Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan’ın yer aldığı yapım, yayınlandığı ilk günden bu yana gerek hikâyesi gerekse güçlü oyuncu performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizi, gündemdeki yerini koruyor.

Son gelişmelere göre projeye yeni bir isim dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, oyuncu Orhan Becerir dizinin kadrosuna katıldı. Becerir, hikâyeye “Kaan” karakteriyle dahil olacak. Dizide İsmail’in oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak olan karakterin, 8. bölüm itibarıyla olayların seyrini değiştirmesi bekleniyor.

“Yeraltı”, ailesinin intikamını aldıktan sonra cezaevine giren Haydar Ali’nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından yaşadığı çarpıcı olayları konu alıyor. Yeraltı dünyasının tehlikeli güçleri, karmaşık ilişkiler ve derin duygusal çatışmalarla örülü hikâye; suç ve aşk temalarını bir araya getirerek izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.