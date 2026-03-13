Dizinin merkezinde, ailesinin intikamını aldıktan sonra cezaevine giren Haydar Ali’nin hikâyesi yer alıyor. Uzun yıllar süren hapis hayatının ardından özgürlüğüne kavuşan Haydar Ali, dışarı çıktığında geçmişten çok daha karmaşık bir dünyanın içinde buluyor kendisini.

Eski düşmanlar, yeni ittifaklar ve yarım kalmış hesaplaşmalar, onu yeniden karanlık bir mücadelenin ortasına sürüklüyor.

CEYLAN’IN HALASINI CANLANDIRACAK

Hikâyenin tansiyonu yükselirken, dizinin kadrosuna katılan yeni isimler de dikkat çekiyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Yeraltı dizisiyle güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş’ın iddiasına göre, Uzerli, hikâyede önemli bir yere sahip olan “Ceylan” karakterinin halasını canlandıracak.

“Ceylan” karakterine hayat veren Devrim Özkan ile birlikte ekrana gelecek olan bu yeni karakterin, dizinin dengelerini değiştirecek gelişmelere kapı aralayacağı konuşuluyor. İzleyiciler, suç, entrika ve duygusal çatışmaların iç içe geçtiği Yeraltı’nın yeni bölümlerinde yaşanacak büyük hesaplaşmayı merakla bekliyor.