Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yapacağı Ramazan etkinlikleri laiklik tartışmalarını alevlendirirken, akademisyen, yazar, sanatçı ve gazetecilerin yer aldığı 168 ismin “Laikliği birlikte savunuyoruz” başlığı ile yayınladıkları bildiri İslamcı çevrelerde rahatsızlık uyandırdı.

Türkiye’nin gerici-şeriatçı bir kuşatma altında olduğunu savunarak laiklik vurgusunun yapıldığı bildiri, İslamcı basında hedef yapıldı. Konuyu köşesine taşıyan Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, laiklik bildirisini ve bildiride ismi bulunan 168 kişiyi hedefe koydu.

Karagül, “Zibidiler” başlıklı yazısında laiklik bildirisinde ismi yer alanları “İslam düşmanlığı” ile itham etti. Bildiride yer alanları cümleleri devletin milli güvenliğine savaş açmak olduğunu iddia ederek, laikliği milli güvenlik sorunu gösteren Karagül, metni yayınlayanların meydan okuma girişiminde bulunduğunu belirtti.

“EĞER KAVGA İSTİYORSANIZ, ÇOK FENA KAVGA EDERİZ”

Karagül, laiklik savunucularına yönelik tehlikeli sözlerini tehdit diliyle sürdürerek adeta aba altından sopa gösterdi.

Karagül, bildiride ismi bulunanlara yönelik, “Ama siz bu topraklara ait değilsiniz. Tercihinizi bu yönde yapıyorsanız umurumuzda bile olmaz.

Ama kibirli kibirli, ukala ukala, hâlâ devletin ve milletin sahibi gibi hareket ederseniz fena kavga eteriz. Ve siz bu kavgayı kesinlikle kaybedersiniz. Kaybettiniz de.” dedi.