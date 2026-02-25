İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Hacısüleymanoğlu’nu “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırmış, karar Yargıtay tarafından onaylanmıştı. Ancak yaklaşık 10 yıl sonra, mahkeme başkanının değişmesi ve Hacısüleymanoğlu’nun avukatlarının başvurusuyla dosya yeniden yargılama sürecine girdi.

FALYALI TANIK OLDU

Seyhan Afşar'ın haberine göre, bu sürecin kritik noktası, öldürülen bahis baronu Halil Falyalı’nın tanık olarak dinlenmesi oldu. Falyalı, Hacısüleymanoğlu’nun şüphelilerle kendi işi kapsamında temas kurduğunu belirtti. Ayrıca sanık avukatları, araç satışına ilişkin sözleşme gibi belgeler sundu. Mahkeme bu deliller doğrultusunda infazı durdurup Hacısüleymanoğlu’na beraat verdi.

DOSYA İTİRAZ ÜZERİNE YARGITAY'A GİTTİ

O dönem İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Savcı Sami Şahin, duruşma savcısı olmamasına rağmen verilen yeniden yargılama kararına itiraz etti. Çünkü verilen bu yeniden yargılama kararı onunda oldukça dikkatini çekmişti. Dosya yeniden Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY'DAN BOZMA KARARI

Yargıtay, bu delillerin “yeni delil” niteliği taşımadığını belirleyerek beraat kararını bozdu ve dosya tartışmalı bir şekilde yeniden yerel mahkemeye döndü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi direnme kararı aldı, ancak Ceza Genel Kurulu, yeni delil kriterlerini netleştirerek mahkemenin direncini geçersiz kıldı.

Dosya, Türkiye’de yeniden yargılama ve yeni delil kavramlarının sınırlarını tartışmaya açarken, Halil Falyalı tanıklığının sürecin seyrini değiştiren en kritik unsur olduğu öne çıktı.