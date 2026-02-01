Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç yeni ittifak sinyali verdi. Kılıç, Çanakkale'deki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, daha birçok partinin öncülüğünde bir seçim birlikteliği oluşturulabilir. Gerekirse bu birliktelik, seçim sath-ı mailinde Türkiye'yle ilgili ortak kaygıları olan, ortak değerleri taşıyan, ortak gelecek ufkuna sahip olan diğer partilerle de ittifaka dönüşebilir." dedi.

Yeniden Refah Partisi olarak her an bir seçim olabileceği düşüncesiyle Türkiye genelinde halkla ve teşkilatla buluşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, "Seçim yoksa da geçim vardır." dedi. Geçim derdinin seçim derdinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Kılıç, 31 bin TL'yi aşan açlık sınırının altında, 20 bin 75 TL 50 kuruş olarak açıklanan yeni yılın ilk asgari ücretine tepki göstererek, çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların erken seçimi zorunlu kıldığını ifade eden Kılıç, çok fazla mağduriyet oluşturulduğunu dile getirdi.

'AKP VE CHP İLE AYNI İTTİFAKTA YER ALMA İHTİMALİMİZ YOK'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, erken seçim olması halinde herhangi bir partiyle aynı masaya oturup oturmayacaklarına yönelik soruya da yanıt verdi.

Türkiye'nin kronik sorunlarının arka planında AKP iktidarı olduğu gibi aslında bir yönüyle de Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyen Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç "CHP de maalesef belediyelerde görülen davaların gündemine takılıp kalmış durumda. İktidarın büyük bir baskısı var, kabul ediyoruz, farkındayız ama Cumhuriyet Halk Partisi bu türbülanstan çıkıp Türkiye için alternatif umut olamıyor." değerlendirmesi yaptı.

YENİ İTTİFAK SİNYALİ

Yeniden Refah Partisi AKP'ye ya da CHP'ye mahkum olmadıklarını söyleyen Kılıç, yeni bir ittifak sinyali vererek "Birlikte yeni bir yol açabiliriz. Üçüncü bir yolu diğer partilerle birlikte inşa edebiliriz. Biz buna varız. Yeniden Refah, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, daha birçok partinin öncülüğünde bir seçim birlikteliği oluşturulabilir." dedi.

Kılıç birlikteliğin seçim sath-ı mailinde Türkiye'yle ilgili ortak kaygıları olan, ortak değerleri taşıyan, ortak gelecek ufkuna sahip olan diğer partilerle de ittifaka dönüşebileceğini ifade ederek Yeniden Refah Partisi olarak yaklaşan genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP ile ittifakta olma ihtimallerinin olmadığının altını çizdi. "Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı ittifakta yer alma ihtimalimiz de yok." yok diyen Kılıç "Yeni yolu açacağız, üçüncü bir yol olarak milletimizin gerçek umudu ve nihai adresi olacağız. Hedefimiz budur." dedi.

"Türkiye genelinde seçim olsa partinizi nerede görüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kılıç, üye sayısına, çalışma gayretlerine, 81 ildeki potansiyel ve performanslarına baktıkları zaman Yeniden Refah Partisi'ni barajın üzerinde gördüklerini belirterek, barajın üzerinde olmanın yetmeyeceğini söyleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok güçlü bir grup oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti. efah Partisi Genel Başkan Yardımcısı "Eğer bizim düşündüğümüz gibi düşünür de üçüncü yolu diğer partilerle açabilirsek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacak bir alternatif ortaya çıkarabiliriz." değerlendirmesi yaptı.

Kılıç, bir gazetecinin "Asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söylediniz. Böyle bir durumda KOBİ'leri nasıl sübvansiyon etmeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Orada diyoruz ki asgari ücretin brütü zaten 40 bin liranın üzerinde. Devlet yüksek vergi alıyor asgari ücretten. Devletin asgari ücret üzerinden alınan vergilerden feragat etmesi lazım. Devletin elini taşın altına koyması lazım. Yükün altına devletin girmesi lazım. Yani kamu maliyesinin sorumluluk üstlenmesi lazım. Sorumluluğu tek başına işverene bırakmaması lazım. Türkiye'de verginin tavana yayılması lazım." yanıtı verdi.