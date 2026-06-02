Yeniden Refah Partisi, iç siyasette yaşanan son gelişmelerin ardından erken seçim iddialarına ilişkin net bir mesaj verdi. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"YOLUN SONU SEÇİM"

Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik alınan "mutlak butlan" kararını yorumlayan Kılıç, bu gelişmenin Türk siyasetini derin bir belirsizlik ortamına sürüklediğini savundu. Sürecin kaçınılmaz olarak bir seçimle noktalanacağını iddia eden Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Sonbaharda mı, ilkbaharda mı olur belirsiz ama yolun sonu seçim. Butlan kararıyla kontrollü seçim sürecinin startı verildi diyebiliriz. Biz, bizden sorumluyuz. Yeniden Refah Partisi olarak bugün, yarın ya da tarihi bilahare açıklanacak herhangi bir gün yapılacak olan seçimlere varız, hazırız."

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YOLU HIZLA AÇILMALI"

Basın toplantısının soru-cevap kısmında bir gazetecinin "mutlak butlan" kararı ve buna bağlı hukuki süreç hakkındaki sorusunu yanıtlayan Suat Kılıç, yargının konuyu hızla netleştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kılıç, Yargıtayın sürece dair son noktayı koyması ve CHP için olağanüstü kurultay yolunun zaman kaybedilmeden açılması gerektiğinin altını çizdi.