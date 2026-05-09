Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, Yeniden Refah Partisi (YRP) Huğlu Mahalle Başkanı Necati Sandal, arkadaşları ile birlikte alkol aldıkları sırada yanlarına bir grup geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Sandal ve gruptakiler arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada av tüfeği ile ateş açan şüpheliler Sandal ile arkadaşı Mustafa Demirel'i yaraladı. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Olay ile ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı, aralarında cinayet zanlısının da olduğu 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.