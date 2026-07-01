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Kaynak: Haber Merkezi

Meşhur bir söz vardır, “Anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır” diye…

“YENİÇAĞ Yakın Plan” mahreçli haberlerimizde, gündemde olan konulara farklı bakış açıları getirip kulis bilgilerini de aktarıyoruz.

4 Haziran 2026’daki “Kılıçdaroğlu’nun teklifini Muharrem İnce kabul edecek mi?” başlıklı haberimizde, Muharrem İnce’nin sessizliğine dikkat çekerek Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir teklif olabileceğini gündeme getirmiştik. Buna işaret olarak sosyal medyada yer alan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı ol” mesajlarına dikkat çekmiştik.

Haberimizi Muharrem İnce’nin Özgür Özel’e olan yakınlığından Kılıçdaroğlu’na geçiş yapabileceğini belirterek sonlandırmıştık.

YENİÇAĞ’ın siyasi kulisleri takip ederek okurlarına ulaştırdığı bu haber doğru çıktı ve Muharrem İnce CHP’de kalacağını, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye geçiş yapmayacağını açıkladı.

NEREDEN ÇIKTI BU OTOBÜS OLAYI…

Muharrem İnce’nin CHP’de kalacağını belirttiği açıklamasında sonra bugün “Ve YENİÇAĞ haklı çıktı:

Muharrem İnce otobüsü Özgür Özel’den geri aldı!” başlıklı bir haber yayınladı.

Haberimizde, Muharrem İnce’nin butlan kararından sonra sessizliğe büründüğü ve ilk kez Özgür Özel’e İzmir mitinginde Memleket Partisi döneminden kalma otobüsünü vererek kendisini gösterdiğini hatırlattık.

Sonra da şu satırlara yer verdik:

“Muharrem İnce’nin bu açıklamasının ardından Özgür Özel’e yapılan ‘otobüs jesti’ akıllara geldi.

Belli ki Muharrem İnce, Özgür Özel’e verdiği otobüsü geri alıyordu!”

Yani, YENİÇAĞ mecazi olarak Muharrem İnce’nin yeni partiye katılmayarak “otobüsü geri almış olduğu” metaforunu kullanmıştı.

MUHARREM İNCE’DEN YENİÇAĞ’A AÇIKLAMA

Muharrem İnce haberimizin ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Otobüsü isteyen yok, otobüsü vermeme gibi bir durum yok, otobüs üzerinden yalan haber yapanların ahlakı hiç yok.”

Muharrem İnce haberimizi okumadan mesaj paylaşmıştı.

YENİÇAĞ’ın haberinde Muharrem İnce’nin bu hamlesinin mecazi anlamda “Özgür Özel’den otobüsü geri almak” olarak yorumlanabileceği ifade ediliyordu.

Oysa Muharrem İnce de konuşmalarında sık sık böyle göndermelerde bulunuyordu.

“Otobüsü isteyen yok” mesajına karşılık “Haberi okuyan da yok!” yanıtı vermek en doğrusu olacak.

Haberimizi okumadan yargılayıp “yalan haber” diyebilen Muharrem İnce bu uyarıdan sonra okuyup özür diler mi, göreceğiz.

Ve fakat, Muharrem İnce’nin bu açıklaması bir başka anlam daha ifade ediyor.

Sessizliğe bürünmüş olan Muharrem İnce’nin Özgür Özel “orucunu” YENİÇAĞ bozmuş oldu.

Umarımız İnce’den “Ramazan ayında değiliz, ne orucu” açıklaması gelmez!