MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu (SMO) heyetiyle 18 Aralık 2024’te görüşme gerçekleştirmişti.

Bahçeli’yi ziyarette Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat yer almıştı.

Suriye Milli Ordusu 2.Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat (solda), Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim (sağda).

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te Şam yönetimine bağlı ordu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında entegrasyon tartışmaları üzerine gerilim başladı.

8 Ocak akşam saatlerinde Suriye ordusu, Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine girmeye başladı. Ve Halep’te Suriye ordusunun SDG’ye karşı zaferi ilan edildi.

YENİÇAĞ, Halep savaşındaki komutanın Bahçeli’yi ziyaret eden Suriyeli Türkmen komutan Seyf Ebubekir Polat olduğunu yazdı.

“Bahçeli’yi ziyaret eden Suriyeli komutan SDG çatışmasından çıktı” başlıklı YENİÇAĞ Yakın Plan yazısında şu ayrıntılara yer vermiştik:

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar 6 Ocak Salı günü başlamıştı.

Ancak, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali Nureddin el Nasan, Halep Valiliği ve çevresinde konuşlanmış askeri birliklerin komutanlarıyla 2 Ocak’ta bir araya geldi. Toplantıda, sahadaki son gelişmeler ele alındı ve en yüksek hazırlık seviyelerini sağlamak için birlikler ve muharebe birimleri arasındaki ortak koordinasyonun nasıl artırılabileceği araştırıldı.

İşte Halep üzerine yapılan bu kritik toplantıda MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Suriye Ordusu komutanlarından Seyf Ebubekir Polat da yer aldı.

BAHÇELİ’NİN DANIŞMANINDAN MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek’in YENİÇAĞ’ın haberinde sonra açıklamada bulundu.

Bahçeli’yi ziyaret eden Suriyeli Türkmen komutanların fotoğraflarını paylaşan Yıldıray Çiçek, “Vatan oğul, bayrak oğul, devlet oğul, can oğul Sevmek nedir? Bunu bilen aşıklara bismillah…” mesajını ekledi.

İşte o mesajlar: