MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu (SMO) heyetiyle 18 Aralık 2024’te görüşme gerçekleştirmişti.

Bahçeli’yi ziyarette Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat yer almıştı.

Suriye Milli Ordusu 2.Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat (solda), Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim (sağda).

Esad’ın devrilmesinden sonra Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu komutanları Suriye ordusunda görev almaya başladı.

Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni’nin komutanı olan Seyf Ebubekir Polat, 25 Mart 2025’te tuğgeneral rütbesine terfi etti. Polat, Halep’te bulunan 76. Tümen’in komutanı olarak görevlendirildi. Bu atamayla birlikte, Türkmen kökenli deneyimli bir askere Suriye’nin kritik bölgelerinden biri olan Halep’in güvenliği emanet edilmiş oldu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te Şam yönetimine bağlı ordu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında entegrasyon tartışmaları üzerine gerilim başladı.

Suriye’de Esad’ın devrilmesinden sonra “iç savaş bitti” yorumları yapılırken Suriye’de yeni bir iç savaş başladı.

8 Ocak akşam saatlerinde Suriye ordusu, Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine girmeye başladı.

Suriye’de gerilim tırmanınca Halep’i koruma görevi verilen Bahçeli’yi ziyaret eden Suriyeli komutana gözler çevrildi.

Yeniçağ, Bahçeli’yi ziyaret eden Suriyeli komutanı araştırdı.

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalar 6 Ocak Salı günü başlamıştı.

Ancak, Suriye Genelkurmay Başkanı Ali Nureddin el Nasan, Halep Valiliği ve çevresinde konuşlanmış askeri birliklerin komutanlarıyla 2 Ocak’ta bir araya geldi. Toplantıda, sahadaki son gelişmeler ele alındı ve en yüksek hazırlık seviyelerini sağlamak için birlikler ve muharebe birimleri arasındaki ortak koordinasyonun nasıl artırılabileceği araştırıldı.

İşte Halep üzerine yapılan bu kritik toplantıda MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Suriye Ordusu komutanlarından Seyf Ebubekir Polat da yer aldı.