Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz...

Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz...

Survivor’ın en çok konuşulan ismi Bayhan’ın sırrı ortaya çıktı. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Bayhan'ın asıl mesleğini ifşa etti. İşte herkesi şoke edecek o meslek...

Haberi Paylaş
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 1

Survivor 2025’in yenilenen kadrosuyla gündemi domine eden programın en çok konuşulan ismi, ünlüler takımındaki şarkıcı Bayhan oldu.

1 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 2

Özellikle 4 kiloluk pirinci bir günde tüketmesiyle büyük eleştiri alan Bayhan hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

2 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 3

Tiryakinim cover’ıyla yıllar sonra yeniden popüler olan, Gassal dizisindeki “Efendim İşitmedim” performansı ile milyonlarca dinlenmeye ulaşan Bayhan, aslında 2000’li yılların başında Popstar yarışmasıyla tanınmıştı.

3 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 4

Yeşilçam filmlerini andıran renkli bir hayat hikâyesine sahip olan sanatçı, bir dönem evlilik programlarına da katılmıştı.

4 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 5

Daha sonra yaptığı itirafta, o programların tamamen kurgu olduğunu açıklayarak büyük pişmanlık duyduğunu belirtmişti.

5 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 6

Bayhan'ın sırrını Şef Mehmet Yalçınkaya ifşa etti.

6 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 7

Son günlerde herkesin dilinde olan Bayhan’ın asıl mesleğini MasterChef Türkiye jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya açıkladı.

7 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 8

İşte Yalçınkaya'nın o sözleri:

8 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 9

“Bayhan, aslında çok iyi bir pizzacıdır. Asıl mesleği aşçılıktır.

9 10
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz... - Resim: 10

Biz onunla hiç bir araya gelemedik ama o, birkaç arkadaşımla çalıştı.”

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro