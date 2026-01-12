Survivor 2025’in yenilenen kadrosuyla gündemi domine eden programın en çok konuşulan ismi, ünlüler takımındaki şarkıcı Bayhan oldu.
Ünlü şef, Survivor Bayhan'ın sırrını ifşa etti: Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz...
Survivor’ın en çok konuşulan ismi Bayhan’ın sırrı ortaya çıktı. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya Bayhan'ın asıl mesleğini ifşa etti. İşte herkesi şoke edecek o meslek...
Özellikle 4 kiloluk pirinci bir günde tüketmesiyle büyük eleştiri alan Bayhan hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Tiryakinim cover’ıyla yıllar sonra yeniden popüler olan, Gassal dizisindeki “Efendim İşitmedim” performansı ile milyonlarca dinlenmeye ulaşan Bayhan, aslında 2000’li yılların başında Popstar yarışmasıyla tanınmıştı.
Yeşilçam filmlerini andıran renkli bir hayat hikâyesine sahip olan sanatçı, bir dönem evlilik programlarına da katılmıştı.
Daha sonra yaptığı itirafta, o programların tamamen kurgu olduğunu açıklayarak büyük pişmanlık duyduğunu belirtmişti.
Bayhan'ın sırrını Şef Mehmet Yalçınkaya ifşa etti.
Son günlerde herkesin dilinde olan Bayhan’ın asıl mesleğini MasterChef Türkiye jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya açıkladı.
İşte Yalçınkaya'nın o sözleri:
“Bayhan, aslında çok iyi bir pizzacıdır. Asıl mesleği aşçılıktır.
Biz onunla hiç bir araya gelemedik ama o, birkaç arkadaşımla çalıştı.”