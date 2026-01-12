Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
250 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı. İşte faiz oranları

250 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı. İşte faiz oranları

Bankalar, değişen faiz oranlarına göre mevduat hesaplarında düzenlemeye gidiyor. Hem bankalara hem de tutarlara göre faizler değişiyor. 8 Ocak 2026 tarihinden itibaren 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu.

250 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı. İşte faiz oranları - Resim: 1

Birçok vatandaş yatırım yapmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar, yatırdığı miktarın faizini de yakından takip ediyor.

Bazı bankalar, 250 bin TL'lik mevduat için faiz oranlarını yüzde 45'e kadar çıkartabiliyor. Peki 250 bin TL'lik bir mevduat faizinin getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar,

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 7.504,11 TL

Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 7.504,11 TL

Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 7.142,47 TL

Vade Sonu Tutar: 257.142,47 TL

Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232,88 TL

Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL

İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 6.961,64 TL

Vade Sonu Tutar: 256.961,64 TL

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871,23 TL

Vade Sonu Tutar: 256.871,23 TL

YapıKredi

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 6.946,39 TL

Vade Sonu Tutar: 256.946,39 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Net Kazanç: 7.368,49 TL

Vade Sonu Tutar: 257.368,49 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 8.080,04 TL

Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL

Kaynak: Haber Merkezi
