Birçok vatandaş yatırım yapmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat hesabı açmayı seçen yatırımcılar, yatırdığı miktarın faizini de yakından takip ediyor.
250 bin liranın aylık getirisi dudak uçuklattı. İşte faiz oranları
Bankalar, değişen faiz oranlarına göre mevduat hesaplarında düzenlemeye gidiyor. Hem bankalara hem de tutarlara göre faizler değişiyor. 8 Ocak 2026 tarihinden itibaren 250 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu.
Bazı bankalar, 250 bin TL'lik mevduat için faiz oranlarını yüzde 45'e kadar çıkartabiliyor. Peki 250 bin TL'lik bir mevduat faizinin getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar,
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 7.504,11 TL
Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 7.504,11 TL
Vade Sonu Tutar: 257.504,11 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 7.142,47 TL
Vade Sonu Tutar: 257.142,47 TL
Ziraat
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 7.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL
İşbankası
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 6.961,64 TL
Vade Sonu Tutar: 256.961,64 TL
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 6.871,23 TL
Vade Sonu Tutar: 256.871,23 TL
YapıKredi
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 6.946,39 TL
Vade Sonu Tutar: 256.946,39 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 40,75
Net Kazanç: 7.368,49 TL
Vade Sonu Tutar: 257.368,49 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 8.080,04 TL
Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 8.080,04 TL
Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 8.080,04 TL
Vade Sonu Tutar: 258.080,04 TL