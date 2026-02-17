Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...



Çaresiz kalan dar gelirli vatandaş hava kararınca pazara gidip ezik, çürük sebze meyve almak zorunda kalırken, kıyafette de sıfır giysilere ekonomik gücü yetmediği için ikinci ele yöneldi

SATIN ALMA GÜCÜ DİPTE

Emekli, asgari ücretli, dul, kimsesiz, işsizler, özetle açlık sınırının altında yaşayan kesim satın alma gücündeki gerilemeden dolayı, ayın sonunu borçlanarak getirirken, sağlıklı beslenmeyi unuttu, karın doyurabilmek için ancak akşam pazarında ezik, çürük olan sebze ve meyveyi almak zorunda kalırken, giyinmek için de ucuz olduğu için ikinci el kıyafetleri tercih ediyor.

ANA ALIŞVERİŞ NOKTASI

Dar gelirli aileler, işsizler, dul yetimler ekmek makarna ile karbonhidrat alarak karnını doyururken, yeni kıyafeti alamayacağından pazarlarda, en ucuz ikinci el kıyafetten bedenine uygun olanını seçmek zorunda kalıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “İkinci el satış uygulamaları ve mağazalar, pek çok yurttaş için adeta ana alışveriş noktası haline geldi” diye konuştu.

ARTAN BORÇ VE ÇARESİZLİK

Gürer, "Dar gelirli vatandaşımız için 'sıfır' bir mont, bir ayakkabı almak artık zorlaştı. Eskiden ihtiyacı olana yardımcı olunurdu, dayanışma kültürü yerini mecburiyete bıraktı. Eskiden komşunun çocuğuna verilen kıyafetler artık 100-200 liraya internette satışa çıkıyor. İktidar ise 'ekonomi büyüyor' diye konuşmaya devam ediyor. Halkın büyüyen tek şeyi borcu ve çaresizliğidir" dedi.