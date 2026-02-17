2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir’den oluşan milli takım, erkekler süper takım kategorisini 15’inci sırada tamamladı.

İKİ SPORCUNUN TOPLAM PUANI TÜRKİYE 15'İNCİLİĞİ GETİRDİ

İtalya’daki oyunların 10. gününde Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda gerçekleştirilen süper takım müsabakalarında milliler, ilk tur performanslarıyla toplam 202,7 puana ulaştı.

İlk atlayışta 123 metreye ulaşan Fatih Arda İpcioğlu, 103 puan elde etti. Muhammed Ali Bedir ise 114 metrelik atlayışıyla 99,7 puan topladı. İki sporcunun toplam puanı Türkiye’ye 15’inciliği getirdi.

MİLLİLER OLİMPİYAT SERÜVENİNİ NOKTALADI

Bu organizasyon, milli sporcular için Milano-Cortina 2026’daki son müsabaka oldu. Üçüncü kez olimpiyat deneyimi yaşayan Fatih Arda İpcioğlu, daha önce normal tepede 44’üncü, büyük tepede ise 37’nci sırayı almıştı.

Olimpiyatlara ilk kez katılan Muhammed Ali Bedir ise hem normal tepe hem de büyük tepe kategorilerinde 48’inci olarak oyunları tamamladı.

Milli kayakla atlama takımı, süper takım kategorisinde elde ettiği 15’incilikle olimpiyat serüvenini noktaladı.