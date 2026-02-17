İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para', 'yasa dışı bahisle mücadele' ve 'futbolda şike ve bahis' operasyonları kapsamında bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı

spor kulüpleri üzerinden akladıkları belirlendi.

DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda

8 şüpheli gözaltına alındığı aktarıldı.

3 şirket dışında TFF 3.Lig ekibi Diyarbekirspor, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 işyerine el konulduğu belirtildi.