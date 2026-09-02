Kaynak: Haber Merkezi

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Her gün sağlığa aykırı yeni bir taklit ve tağşiş vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kez İstanbul’da

5 market zincirinde satılan ve üzerlerinde ‘iyi tarım’ logosu olan domateslerde ilaç kalıntıları bulundu.

MEVZUATA AYKIRI DURUM

Greenpeace Türkiye, İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki 5 zincir marketten domates örnekleri aldı ve uluslararası akredite bir laboratuvarda analiz ettirdi. Yapılan analizlerde, 20 domates örneğinin 3’ünde, yani yüzde 15’inde mevzuata aykırılık belirlendi. Bu 3 üründen 2’sinde domateste kullanımı ruhsatsız olan etken maddelere rastlandı. Reyonda sergilenen Hal Kayıt Sistemi bilgilerine göre söz konusu ürünlerin “iyi tarım” logolu olduğu belirtildi.

SADECE YÜZDE 5’İ SAĞLIKLI

Bir üründe ise 31 Aralık 2010 itibarıyla tamamen yasaklanan Chlorfenapyr etken maddesi tespit edildi. Analizlerde ayrıca 20 ürünün 7’si olan yüzde 35’inde, 3’ten fazla pestisit bulunduğu belirlendi. Çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilen per/polifloroalkil maddeleri (PFAS) içeren pestisitlerin de incelendiği çalışmada, 20 ürünün 14’ünde, yani yüzde 70’inde en az bir PFAS’li madde tespit edildi. Örneklerin yalnızca birinde, yani yüzde 5’inde, herhangi bir pestisit izine rastlanmadı.

NE YEDİĞİMİZ BELLİ DEĞİL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de 8 aydaki denetimlerde 286 taklit ve tağşiş vakası tespit edildiğini belirtti. Gürer, “Birçok üründe tek tırnaklı eti saptandı. At, eşek ve domuz etini vatandaşlara rızaları dışında yedirenler var. Süt kullanılmadan peynir görünümlü ürün üretenler

de var. Arıcılık ürünlerinde, meyve-sebze işleme ürünlerinde, baharatlarda, şekerli mamullerde, bitki çayı ve kahvede, pastacılık ürünlerinde, kuruyemiş ve çerezlerde uygunsuzluk tespit edildi” dedi.