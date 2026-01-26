Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Vatandaş uçan kuşa borçlu hale getirildi

Ay sonunu getiremeyen vatandaşların yüzde 34,5’i kredi kartı yükü altında ezilirken; yüzde 12,4’ü aile ve arkadaş çevresinden borç alıyor, yüzde 7,1’i ise mahalle esnafına ve bakkala borçlanarak geçimini sürdürüyor

HER YÜZ KİŞİDEN 7’Sİ KART BORCUNU ÖDEYEMİYOR

OWL Intelligence’nin, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Finansal İyilik Hali Monitörü (FWBM) 2025 Son Çeyrek Araştırması’na göre, vatandaşların yüzde 34,5’i kredi kart, yüzde 23,3’ü bireysel kredi kartı borçlusu. Kart borcunu sadece asgari tutarı ödeyerek çevirmeye çalışanların oranı yüzde 38,4’e ulaşırken, borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı yüzde 6,6 seviyesinde. Kredi kartı borcunu ödeme biçimi dağılımı, kart borcu ödemesinin çoğunlukla nakit akışı baskısıyla yönetildiğini gösteriyor

GENİŞ AİLELER DAHA DA ZOR DURUMA DÜŞÜYOR

Araştırmaya göre, finansal istatistiklere yansımayan kanallardan da vatandaş borçlanıyor. Ay sonunu getirebilmek için insanların yüzde 12,4’ü arkadaştan, aileden yüzde 7,1’i esnaftan bakkaldan borç alıyor. Bu da borçlulukta ciddi bir gizli riski oluşturuyor. Hanede masaya oturan kişi sayısı arttıkça borçlu hane oranı yükseliyor, daha geniş haneler ayı daha büyük borçlarla tamamlıyor. Tek kişilik hanelerde borçluluk yüzde 47,7 iken beş ve üzeri hanelerde yüzde 62,2’ye ulaşıyor.

TEMEL HARCAMALARDAN KISMA YOLUNA GİDİLİYOR

Hanehalkının yarıdan fazlasının borç içinde bulunduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, gelecek 1 ay için borçlanma beklentisi göstergeleri, borçların gündelik bütçe üzerinde doğrudan baskı yarattığına işaret ediyor. En yüksek pay, yüzde 40,4’le borç ödemeleri nedeniyle temel harcamaları kısma olasılığında görülüyor. Toplumun yüzde 26,1’i yeni borç alma olasılığını dile getirirken, kredi kartında yalnızca asgari ödeme yapabileceğini söyleyenlerin payı yüzde 23,6’ya ulaşıyor.