Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’nin Göztepe karşısında puan kaybetmesinin ardından Serdar Ali Çelikler, teknik direktör Tedesco ve başkan Sadettin Saran hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'TEDESCO MAÇI 2-1 KAZANABİLİRDİ, ONU BECEREMEDİ'

Kadıköy’de alınan 1-1’lik beraberlik sonrası Neo Spor ekranlarında konuşan Serdar Ali Çelikler, teknik direktör Tedesco’nun tercihlerini eleştirerek, “Tedesco bugün öbek öbek hatalar yaptı. Başlangıç 11'iyle de yaptı. Sadece başlangıç 11'iyle değil, Semedo da 90 dakikayı bitirdi. İsmail çatlamıştı zaten, görüyorduk. Edson Alvarez niye yok mesela? Resmi açıklama yapıldı işte Aston Vile maçında zaten fedakarlıkla oynadı. Ağırları devam ediyordu. Ben yemişim öyle resmi açıklamaları. Bunu gönderiyorsanız gönderin. Çalım atabilen iki tane atma ihtimali olan iki futbolcum var. Nene ve Musaba. İkisinin birden çıkması son derece yanlış. Jhon Duran'ı büyük oyuncu sanmalar, şunlar bunlar. Ya bir sürü sebebi var ama bugün bu maçı normalde hoca 2-1 kazanabilirdi. Onu beceremedi. dedi.

'SADETTİN SARAN MAYIS AYINDA BIRAKACAK'

Sadettin Saran hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atan Çelikler, “Sadettin Saran'ın gazı kaçtı. Benden ona söylemesi. Sadettin Saran yönetiminin gazı kaçtı. Şurada 10 günleri var. 10 gün sonra eski yönetimi suçlama işi de biter. Sadettin Saran mayısta bırakacak onu da söyleyeyim. Aday maday da değil.” dedi.

Teknik heyet ve yönetim yapılanmasına yönelik eleştirilerini sürdüren Çelikler, “Sadettin Saran’ın Devin Özek ve Tedesco kafasından kurtulması lazım. Steven’ın yüzünü göstermesi şart. Zaten Mayıs ayında gideceksin; bir şey yapmayacaksan şimdi bırak!” ifadelerini kullandı.

'DEVİN ÖZEK'İ KOVARDIM, TEDESCO'YU FIRÇALARDIM'

Canlı yayında kendisine yöneltilen “Yarın başkan olsan ilk ne yapardın?” sorusuna ise Çelikler, “Ben Devin Özek'i kovardım. Tedesco'ya çok ağır bir uyarı yapardım. Ekibinin yanında fırça atardım. Kaptanları çağırır konuşurdum.” dedi.