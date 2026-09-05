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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

3 meclis üyesinin gözaltına alındığı, 4 meclis üyesinin de AKP üyesi yapıldığı Üsküdar’da başkan vekilliği seçimi var. Özel “Üsküdar’a çökecekler”, Kılıçdaroğlu da “Hukuk, ahlak ayaklar altında” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

ÖNCE YÜREĞİR’LE BAŞLADILAR

ÖNCEKİ gün Yüreğir’de belediye başkan vekilliği AKP’ye geçti. Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevinden uzaklaştırılmasının ardından nisan ayında Yüreğir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde başkanvekilliğini CHP’nin adayı Cafer Boyraz kazandı. İtiraz üzerine yapılan ikinci seçimi de Boyraz kazandı. Bir kez daha gelen itirazla üçüncü kez tekrarlanan seçimin ilk iki turunu Boyraz önde bitirdi. Üçüncü turu AKPli Tarık Özünal, dördüncü turu yine Boyraz kazandı. Ancak yapılan itirazla mahkeme dördüncü turu iptal edip, üçüncü turu esas alarak Özünal’ın kazandığına hükmetti.

SEÇİM ÖNCESİ OPERASYON

BU kez sıra Üsküdar’a geldi. Üsküdar Belediye Meclisinde 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen seçimde CHP’li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla belediye başkan vekili seçilmişti. Böyle bir farka rağmen AKP’nin itirazı üzerine bugün yeniden seçim yapılacak. Ancak seçim öncesi CHP’li 3 meclis üyesi gözaltına alındı. Eğer serbest kalamazlarsa seçimde oy kullanamayacaklar. 4 meclis üyesi ise AKP’ye geçti. Düzenlenen törende AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de seçimi alacaklarını söyledi. Bu şartlarda AKP’li meclis üyesi daha sandık konulmadan seçimin galibi durumuna geldi.

ONURLU HAREKET EDİLSİN

Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Yaşananlar bir tesadüf değil. Üsküdar için çok önemli bir gün. Unutmayalım ki, seçimde onurlu duracak meclis üyelerini tarih altın harflerle yazacak” paylaşımında bulundu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar’a çökecekler. Millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar’da kapkaç yapacaklar” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hâle getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi?” dedi.