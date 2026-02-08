Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırı 30 bin TL’yi aşarken 28 bin 75 lirada kalan asgari ücret, Türkiye’yi AB sıralamasında düşük gelir grubu ülkeler sınıfına indirdi

LÜKSEMBURG LİDER

AB ülkeleri arasında aylık brüt asgari ücretler geniş bir aralıkta bulunuyor. 2026 başı itibarıyla en yüksek asgari ücret 2.704 Euro ile Lüksemburg’da uygulanırken, Bulgaristan 620 Euro ile listenin en alt sırasında yer aldı. Türkiye ise 654 Euro’luk asgari ücretle sondan altıncı sırada yer alıyor. Türkiye, Romanya, Macaristan ve Çekya gibi birçok Doğu Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor.

İRLANDA İKİNCİ ÜLKE

Beş Avrupa ülkesinde asgari ücret 2.000 Euro’nun üzerinde bulunuyor. Lüksemburg’un ardından İrlanda 2.391 Euro, Almanya 2.343 Euro, Hollanda 2.295 Euro ve Belçika 2.112 Euro ile öne çıkıyor. Fransa’da asgari ücret 1.823 Euro seviyesinde yer alırken, komşu İspanya’da bu rakam 1.381 Euro’ya kadar geriliyor.

ORTA GRUPTA YER BULDU

Eurostat, asgari ücretleri üç kategoriye ayırıyor. Buna göre 1.500 Euro’nun üzerindeki ülkeler üst grubu oluştururken, 1.000-1.500 Euro aralığı orta segmenti, 1.000 Euro’nun altındaki ülkeler ise düşük gelir grubunu temsil ediyor. İspanya, Slovenya, Litvanya, Polonya, Kıbrıs, Portekiz, Hırvatistan ve Yunanistan orta grupta yer alıyor.