Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler

8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler

Gökyüzü bugün sezgileri güçlendiriyor, duyguları derinleştiriyor. Gezegenlerin ve Ay’ın konumu, burçlara özel önemli ipuçları sunuyor. Günlük burç yorumlarıyla evrenin size fısıldadıklarını dinleyin.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 1

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık tuzak olabilir. Hızlı karar vermeden önce bir nefes al. Özellikle iş ve para konularında küçük ama etkili bir fırsat kapıda.

1 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 2

BOĞA

Duygusal olarak daha hassas olabilirsin. Geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Kendinle barışmak bugün senin süper gücün.

2 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 3

İKİZLER

İletişim trafiğin yoğun! Telefonlar, mesajlar, görüşmeler… Yanlış anlaşılmalara dikkat et ama doğru kelimeleri seçersen çok şey kazanırsın.

3 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 4

YENGEÇ

Para ve değer duygun ön planda. Harcamalarda denge önemli. Bugün “ben ne istiyorum?” sorusuna dürüst cevaplar verebilirsin.

4 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 5

ASLAN

Sahne senin... Kendini ifade etmek, görünür olmak için güzel bir gün. Aşk hayatında beklenmedik bir ilgi seni şaşırtabilir.

5 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 6

BAŞAK

Biraz geri çekilip düşünme ihtiyacı hissedebilirsin. Her şeyi kontrol etmeye çalışma. Dinlenmek bugün verimliliğin anahtarı.

6 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 7

TERAZİ

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları öne çıkıyor. Yeni bir fikir ya da davet moralini yükseltebilir. Destek almaktan çekinme.

7 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 8

AKREP

Kariyer ve sorumluluklar gündemde. Üzerinde baskı hissedebilirsin ama fark edilme ihtimalin yüksek. Gücünü doğru yerde göster.

8 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 9

YAY

Ruhun keşif istiyor! Yeni şeyler öğrenmek, plan yapmak ya da farklı bakış açıları seni besler. Küçük bir yolculuk fikri bile iyi gelebilir.

9 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 10

OĞLAK

Derin konular, paylaşımlar ve duygusal bağlar ön planda. Kontrolü biraz bırakmak seni hafifletecek. Güven teması önemli.

10 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 11

KOVA

İkili ilişkilerde denge arayışı. Karşındaki insan sana bir ayna tutabilir. Açık iletişim bugün her şeyi çözer.

11 12
8 Şubat günlük burç yorumları: Yeni kararlar, yeni enerjiler - Resim: 12

BALIK

Günlük düzen, iş ve sağlık konuları öne çıkıyor. Küçük değişiklikler büyük rahatlama getirebilir. Kendine nazik ol.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro