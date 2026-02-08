Çaykur Rizespor forması giyen milli oyuncu Samet Akaydın Kafa Sport'un Youtube kanalına konuk olarak kariyer yolculuğuyla ilgili konuştu.

SAMET AKAYDIN: 'FENERBAHÇE'DEN AYRILMAMIN SEBEBİ MOURINHO DEĞİL'

Fenerbahçe döneminde Mourinho ile hiçbir sıkıntısının olmadığını ifade eden Samet Akaydın, ayrılık sürecini şöyle anlattı:

"Mourinho'nun futbolcuya bakış açısını çok takdir ediyorum. Antrenman performansına göre oyuncuları yargılıyordu. Hiçbir şekilde isim ayırt etmiyordu. Benim onunla hiç sıkıntım olmadı. Birçok kez beni de savundu. Mourinho beni yollamadı. Avrupa Şampiyonası'nı izlemişti ve kalmamı istedi, ben de kaldım.

Beni uzun süre kadroya almasa da ben trip atmadım antrenmanlarda çok çalıştım. O ara kötü gidiyorduk ve savunma oyuncuları da iyi oynamıyordu Fenerbahçe'de. Bir ara yanıma geldi, 'Hazır ol seni oynatacağım.' dedi. Sivasspor maçıydı, çıktım ve gol attı.

Ondan sonra beni oynatmaya başladı ve hep iyi oynadım. Athletico Bilbao maçında yaptığım bir hatadan dolayı taraftarlarla aramızdaki bağ koptu. Ondan sonra Mourinho ile konuştuk ve 'Bundan sonra sen de yıpranırsın, ben de yıpranırım' dedim ve ayrıldık. Sonra Rizespor'da ilk maçım da Fenerbahçe'ye karşıydı. Bizzat soyunma odasına geldi yanıma, sarıldı."

'TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜK'

Adana Demispor'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Fenerbahçe tercihinde Jorge Jesus'un rol oynadığını belirten milli oyuncu, "Jesus hoca beni Fenerbahçe'ye ilk alan hocaydı. Beni çok istemişti. O dönem beni bir tek Fenerbahçe değil herkes istemişti. Adana Demirspor'daki performansımla milli takıma yükselmiştim. Bütün takımlarla görüşüyorduk açıkçası. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ama Jorge Jesus'un beni çok istemesi etkili olmuştu seçimimde." dedi.

'BAZI FUTBOLCULARA HADDİNDAN FAZLA DEĞER VERİLİYOR'

Kendisine yönelik gelen tepkileri nasıl karşıladığının sorulması üzerine konuşan Samet Akaydın şunları söyledi:

"Artık tepkilere aldırmıyorum. Çünkü Jorge Jesus, Fatih Terim, Mourinho, Montella futbolu bilmiyor ama bizim ülkede herkes futbolu çok iyi biliyor. Bunu diyince sorunun cevabı çıkıyor ortaya zaten. Bazı futbolculara haddindan fazla değer veriyorlar, bazı futbolcuları da haddinden fazla yerin dibine sokuyorlar. Bunun ayarlamasını yapamıyoruz biz maalesef."