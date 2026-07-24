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Üniversite mezunlarının yarısı kendi branşında çalışmıyor. İş bulma süresi 16 aya kadar uzayabiliyor. Kendi mesleği ya da diğer alanlarda çalışan üniversite mezunlarının da yüzde 26,1'i işsiz.

İŞE YERLEŞEN ORANI YÜZDE 73,9

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci kayıt yaptırmak istediği üniversiteyi belirlemeye çalışırken TÜİK'in yayımladığı üniversite mezunlarının istihdam durumuna ilişkin veriler durumu ortaya koydu. Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025 Raporu'na göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 75 iken 2025'te yüzde 73,9'a geriledi. Ön lisans mezunlarında ise kayıtlı istihdam oranı yüzde 66,4'ten yüzde 65,7'ye düştü. Bu da kendi mesleği ya da diğer alanlarda çalışan üniversite mezunlarının yüzde 26,1'inin işsiz olduğunu ortaya koyuyor.

EN KISA SÜRE 2,4 AYI BULUYOR

Lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 2024'te 14,4 ay iken 2025'te 14,2 aya indi. Ön lisans mezunlarında ise bu süre 16 aydan 15,8 aya geriledi. İlk işini en kısa sürede bulan lisans mezunları dil ve konuşma terapisi bölümünden çıktı. Bu bölümde ortalama ilk iş bulma süresi 2,4 ay oldu. Dil ve konuşma terapisini tıp 3,9 ay, özel eğitim öğretmenliği 4,4 ay, eczacılık 4,6 ay ve ergoterapi 7,6 ayla izledi. Ön lisans mezunlarında ilk işe en hızlı ulaşan bölüm 3 ayla polis meslek eğitimi oldu. Optisyenlikte ilk iş bulma süresi 9,9 ay, aşçılıkta 10,8 ay olarak hesaplandı.

KAZANCI YÜKSEK ALAN PİLOTAJ

Ücretli çalışan lisans mezunlarının eğitim gördükleri alanla uyumlu bir meslekte çalışma oranı yüzde 56,7 olarak gerçekleşti. Bu oran 2024'te yüzde 56,1 seviyesindeydi. Ön lisans mezunlarında kendi alanında çalışma oranı ise yüzde 51'den yüzde 50,8'e geriledi. TÜİK verilerine göre lisans mezunları arasında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölüm pilotaj oldu. Pilotajı matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği ile kontrol ve otomasyon mühendisliği takip etti. Ön lisans mezunlarında ise kazancı en yüksek bölüm uçak teknolojisi olarak belirlendi.