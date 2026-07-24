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TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen "Türk Kızılayı"na ilişkin yasa teklifi, DEM Parti'nin muhalefet şerhiyle birlikte tartışma konusu oldu.

DEM Parti milletvekilleri Ali Bozan ve Onur Düşünmez, teklif için hazırladıkları 15 sayfalık muhalefet şerhinde, metinde yer alan "Türk Kızılayı" ifadesine itiraz etti. Milletvekilleri, söz konusu adlandırmanın yalnızca teknik bir tercih olmadığını, kurumun etnik bir kimlikle tanımlandığını ileri sürdü.

Şerhte, resmi adı 1947 yılından bu yana "Türkiye Kızılay Derneği" olan kurum için yasa teklifinde "Türk Kızılayı" ifadesinin kullanılmasının yeni bir yaklaşım olduğu savunuldu. Ayrıca 2014 yılında "Türk Kızılay Maden Suyu" markasındaki "Türk" ifadesinin kaldırıldığı da hatırlatıldı.

DEM Parti, teklifin yalnızca kurumsal bir düzenleme olmadığını, aynı zamanda kimlik tartışmalarını da gündeme taşıdığını öne sürdü. Şerhte, yardım kuruluşunun etnik aidiyet üzerinden tanımlandığı iddia edilirken, "Türk Kızılayı" ifadesine yönelik eleştiriler sıralandı.

Komisyondan geçen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenirken, düzenlemeye ilişkin tartışmalar siyasi gündemde yerini koruyor.