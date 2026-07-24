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Kaynak: AA

İran basını, ABD'nin ülkenin Irak sınırına yakın Ahvaz bölgesini füzelerle hedef aldığını iddia etti.

Haberlere göre saldırının ardından Ahvaz'da patlamalar meydana gelirken, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı bölgelerden de patlama sesleri yükseldiği öne sürüldü.

Saldırının kapsamı, can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, iddialarla ilgili ABD makamlarından da doğrulayıcı bir açıklama gelmedi.

Bölgede yaşanan son gelişmeler, İran ile ABD arasında tırmanan gerilimin yeni bir aşamaya geçtiği yönündeki endişeleri artırdı.