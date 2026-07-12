Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti..

Türkiye’de perakende gıda sektörüne 10 büyük zincir market hakim. Organize marketler toplam gıda satışlarında 79,3 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken, bakkalların cirosu 38,5 milyar dolarda kaldı.

PİYASANIN YÜZDE 46'SI ELLERİNDE

ABD Tarım Bakanlığı Türkiye'de gıda perakendeciliğinin röntgenini çekti. Raporda Türkiye'de 2025 yılı toplam perakende satışlarının, vergiler hariç yaklaşık 224 milyar dolar olarak gerçekleştiği, bunun yaklaşık 120,2 milyar dolarlık bölümünün gıda perakendesinden oluştuğu belirtildi. Tarım ekonomisi uzmanları perakendedeki bu yoğunlaşmanın, çiftçilerin pazarlık gücünü azaltacağını, tüketicileri de yüksek fiyatlarla karşı karşıya bırakacağına dikkat çektiler.

YAŞAM STANDARDI ORTA GELİRDE DÜŞTÜ

Raporda, gıda ve alkolsüz içecek enflasyonunun 2025 sonunda yüzde 28, Mayıs 2026 itibarıyla tekrar yükselerek yüzde 35 olduğu aktarılırken, yüksek enflasyonun özellikle alt ve alt-orta gelir gruplarının yaşam standardını aşındırdığı belirtildi. ABD Tarım Bakanlığı, Türkiye'de ekonomik zorluklar ve satın alma gücü kaybı devam etmesine rağmen perakende gıda pazarında büyümenin sürdüğüne dikkat çekti. Raporda, “Ancak büyümenin yönünü indirim marketleri, özel markalı ürünler, küçük formatlı mağazalar ve giderek artan ölçüde çevrim içi satışlar belirliyor” denildi.

GIDA İTHALATI YÜZDE 51 ARTTI

ABD'nin hazırladığı rapora göre, 2025 yılında gıda perakendesinde en iyi performansı indirim marketleri gösterdi. Bunun temel nedeni olarak yüksek enflasyon, çalışan kesimin satın alma gücündeki kronik kayıp, fiyat duyarlılığının artması ve daha ucuz özel markalı ürünlere yönelim gösteriliyor.

Türkiye'nin 2025 yılı tüketici odaklı tarım ve gıda ürünü ithalatı 8,77 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gıda ithalatı iki yılda yaklaşık yüzde 51 artış kaydederken, ilk üç sırayı alan ülkeler Hollanda, Polonya ve ABD oldu.