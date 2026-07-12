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Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin tüfekle rastgele ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle çevreye rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği T.A. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.