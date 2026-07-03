Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırı 38 bin liraya yaklaşarak, asgari ücretin 9 bin 921 lira, en düşük emekli aylığının

ise 17 bin 996 lira üzerine yükseldi. TÜİK bugün 6 aylık enflasyonu yüzde 18 açıklarsa, en

düşük emekli maaşı 23 bin 600 lira olacak, asgari ücrete zam ise gündemde bile yok.

GERÇEKLERE UYMUYOR

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı TÜİK’te. TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon verilerini açıklayarak emekli ve memurun zammını belirleyecek. Haziran ayı enflasyonu, yüzde 1 olursa 6 aylık enflasyon toplamıyla memur ve emeklileri, yüzde 13,52, enflasyon yüzde 1,2 gelirse 13,74 zam

alacak. İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri, haziran ayı enflasyonu yüzde 1 olursa 17,76, yüzde 1,2 gelirse de yüzde 18 seviyesinde zam alacak. Ancak bu rakamlar ülkenin gerçeğiyle bağdaşmayacak. Çünkü vatandaş, bugün aldığını ertesi günü aynı fiyata bulamıyor.

SATIN ALMA GÜCÜ KALMADI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin, açlık sınırı 37 bin 996 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 116 bin 106 lira oldu. Açlık sınırı asgari ücretin 9 bin 921 lira, 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının ise 17 bin 996 lira üzerine yükseldi. Yıl başında yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücret, yüzde 18,6 oranında artırılan kamu çalışanlarının ücretleri ve yüzde 12,19 oranında artırılan emekli aylıklarının satın alma gücünün büyük bir kısmı yılın ilk yarısında eridi.

EMEKLİYE 16 GÜN YETİYOR

ASGARİ ücretin açlık sınırını karşılayabilmesi için en az yüzde 35,3 oranında artırılması gerekiyor. Dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise dörtte birini zor karşılıyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 3 bin 806 lira altında kalarak, yoksulluk sınırını aşamıyor. En düşük emekli aylığı ise 16 günlük beslenmeye bile yetmiyor, yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 17,2’sinde kalıyor. Buna göre, TÜİK’in rakamları emekliye bir fayda sağlamayacak.