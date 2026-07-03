Yerel basında yer alan haberlere göre, vilayetin Canet-en-Roussillon kentinde bir kamp alanında yangın çıktı.
Alevler tatil cennetini adeta yuttu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi
Fransa'nın güneyindeki Pyrenees-Orientales vilayetinde tatil beldesinde çıkan yangında yüzlerce bungalov yandı, 3 binden fazla kişi tahliye edildi.Kaynak: AA
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Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, 3 binden fazla tatilci tahliye edildi.
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Yaklaşık 220 itfaiyecinin söndürmek için seferber olduğu yangında 256 bungalov yandı, civardaki motorlu deniz taşıtı üreten şirkete ait bir bina da alevlere teslim oldu.
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şirketin idari biriminin yer aldığı binadan dumanlar yükseldiği görüldü.
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Fransa'da bu yaz sezonunda çıkan yangınlarda yaklaşık 9 bin hektar alan yandı.
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