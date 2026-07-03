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Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından 3 Temmuz sürecinin 15. yıl dönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

15 yıl önce...

Fenerbahçe'yi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar.

Sadece bir kulübü değil; tarihimizi, alın terimizi, emeklerimizi ve milyonlarca Fenerbahçelinin ortak değerlerini hedef aldılar.

Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı.

Fenerbahçe; Başkanıyla, Yöneticileriyle, Sporcularıyla ve Büyük Fenerbahçe Taraftarıyla tek yürek oldu.

Meydanlarda...

Adliye önlerinde...

Tribünlerde...

Türkiye'nin dört bir yanında tek bir ses yükseldi:

Fenerbahçe Yıkılmaz!

Aradan geçen 15 yılda değişmeyen tek şey, Fenerbahçe'nin haklılığına olan inanç ve milyonlarca taraftarının sarsılmaz birlikteliği oldu.

Yıllar içinde gerçekler birer birer ortaya çıktı.

Fenerbahçemizin haklılığı, hukuk önünde de tescillendi.

Ancak 3 Temmuz, bizim için yalnızca geride kalan bir hukuki sürecin adı değildir.

3 Temmuz;

Bir kulübün en zor gününde nasıl kenetlendiğinin,

Milyonların ortak değerine nasıl sahip çıktığının,

İnancın, dayanışmanın ve kararlılığın adıdır.

Bugün de 120 yıllık tarihimizden aldığımız güçle ülkemize hizmet etmeye, genç sporcular yetiştirmeye ve Türk sporuna değer katmaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu; bu yapının izlerini taşıyan anlayışla mücadelemizin aynı kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguluyoruz.

15 yıl önce olduğu gibi bugün de..."

3 Temmuz Kumpasının 15. Yılı pic.twitter.com/BRp2iESmTs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2026

FENERBAHÇE'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

Bunun peşine bir paylaşımda daha bulunan Fenerbahçe, "15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar. Ama biz… Meydanlarda, Adliye önlerinde, Tribünlerde, Tek ses, tek yürek olduk. Ve hep birlikte haykırdık: Fenerbahçe Yıkılmaz" ifadeleri kullanıldı.

15 yıl önce bizi bir kumpasla yıkabileceklerini sandılar.



Ama biz…



Meydanlarda,

Adliye önlerinde,

Tribünlerde,



Tek ses, tek yürek olduk.



Ve hep birlikte haykırdık:#FenerbahçeYıkılmaz 💛💙 pic.twitter.com/uGtQME3f51 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2026

TRABZONSPOR'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Trabzonspor ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, 'Hiçbir zaman unutmayacağız! Her zaman haykıracağız! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!' ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ!



HER ZAMAN HAYKIRACAĞIZ!



2010-2011 Sezonu 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐞𝐦𝐢𝐳 Şampiyonu 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐳𝐨𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫!#Tertemiz pic.twitter.com/GmfftUwr1O — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2026

Ayrıca söz konusu paylaşımda, "Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin" ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin son paylaşımını da alıntılayan Trabzonspor "Ama" başlıklı çelişki içeren ifade göndermesinde bulundu.

İşte o paylaşım: