Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Mazot fiyatları, gübrede yaşanan kriz çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Birçok bölgede henüz gübreleme yapılamadı. Maliyetlere yetişemeyen üretici, bir de desteksi kalınca ekim yapamaz duruma geldi

MALİYETLER ÇOK YÜKSELDİ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırarak başlattığı savaş, tüm dünyada ekonomik krizin kapılarını araladı. Akaryakıt fiyatları fırladı, ulaşım maliyetleri arttı, gıda ürünlerinin fiyatları fırladı. Türkiye’de de benzin ve mazotun litre fiyatı eşel mobilin devreye sokulmasına rağmen uçtu. Bu da birçok maliyetin yükselmesine neden oldu. Birçok sektör zam hazırlığı yaparken, önlem alınmazsa en büyük darbeyi çiftçiler alacak. Bu da vatandaşın gıdaya ulaşmasını zorlaştıracak. Sıkıntının boyutunu Karakoçan Ziraat Odası Başkanı Necmettin Turgut açıkladı.

ÜRETİMDE BÜYÜK KAYIP

Necmettin Turgut, "Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizden dolayı akaryakıt ve petrol fiyatlarının artması, gübre fiyatlarını daha da yükseltecek. Malatya ve Elazığ bölgelerinde bahar gübresi atıldı ancak Karakoçan ve Bingöl taraflarında gübreleme hâlâ yapılamadı. Gübre fiyatlarının yükselmesi gerçekten çiftçileri zor durumda bırakacak. Çiftçiler gübre atmaktan kaçınırlarsa üretim çok düşer. Bu konuda bir önlem alınmalı. Yoksa gübre atılmadığı için ürün de olmayacak. Sadece gübre fiyatları değil, mazot fiyatları da çok artacak. Mazot 70 liraya dayandı” dedi.

ACİL ÇÖZÜM BULUNMALI

Orta Doğu’daki sorunun ekonomik olarak en büyük acısını Türk çiftçisinin çekeceğini belirten Turgut, şunları söyledi: Çünkü biz gübrede ve mazotta tüketici konumunda olan bir ülkeyiz. Özellikle akaryakıt ve gübre ürünlerinde tüketici olmamız, bu savaşın en büyük zararını görmemize sebep olacaktır. Umutların bağlandığı Tarım Kredi Kooperatifleri de adeta bir ticarethaneye dönüşmüş durumda. Oysa biz onun ortağıyız. Mamulleri normal reel faiz oranları üzerinden satıyoruz. Bunlara çözüm bulunmazsa üretim olmaz, tüketici de meyve, sebze bulamaz.