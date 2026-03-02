Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Savaş, piyasalar kapalıyken başladı. Bugün dünyada gözler altın ve petrol piyasalarıyla, borsalarda olacak. Kırılgan ekonomiye sahip Türkiye’de de vatandaşı ve esnafı koruyacak önlemler alınması çağrıları geliyor

PETROLDE SIKINTI KAPIDA

ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırıları ve misilleme saldırıları sırasında kapalı olan piyasalar bugün açılıyor. Atılan füzelerin paralel yansıması bugün küresel piyasalarda görülecek. ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran, dünya petrol taşımacılığı için hayati konumdaki Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Petrol fiyatlarının piyasaların bugün açılması ile birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Bu durumun da özellikle Türkiye gibi ithalatçı ülkeleri büyük risk altına sokacağı kaydedildi.

ALTINDA REKOR BEKLENTİSİ

Savaşla birlikte hafta sonu altının onsu 5 bin 245 dolara çıktı. İç piyasada da gram altın fiyatı bir günde yüzde 10 değer kazanarak 8 bin 250 liraya yükseldi. Bugün de altın fiyatının rekor kırması bekleniyor. Uluslararası borsaların da aşağı yönlü tepki vereceği öngörülüyor. Türkiye’de de yatırımcının gözü, her olayda düşüş gösteren Türk borsasında olacak. Cuma günü BIST 100, yüzde 1,26 değer kaybetmişti. Krize karşı en önemli görev yatırımcıyı korumaya alması gereken SPK’ya düşüyor.

BEDELİ VATANDAŞ ÖDEMESİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da “Petrol zamlarından kaynaklı A’dan Z’ye her şeye zam yağacak. Bedeli yine vatandaş ödeyecek. AKP, Merkez Bankası rezervlerine güveniyorsa, işte bunu kullanmanın tam zamanı. Devlete büyük yük olan Kamu Özel İşbirliği projelerine yapılan aylık ödemeler süresiz ve faizsiz ertelensin. KDV yeniden yüzde 18’e çekilsin. İşletmelerimizi korumak için SGK ve BAĞ-KUR ödemeleri üç ay faizsiz ertelensin” açıklaması yaptı.