Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Bugün İran’a karşı sürdürülen savaş, Suriye’de olduğu gibi rejimi iç savaşla düşürme politikasıdır. Bu iç savaşla düşürme politikasının neticesinde ortaya İran’da kanlı katliamlar çıkacaktır. Bu katliamlardan kaçmak isteyen milyonlar yüzlerini Türkiye’ye çevireceklerdir. Türkiye’nin şimdiden buna hazır olması gerekiyor.

Böyle bir göç gerçekleştiği takdirde yapılması gereken şey, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu göçü İran içinde oluşturacağı güvenlik alanlarında tampon bölgede durdurması ve Birleşmiş Milletleri göreve çağırarak bu insanların Birleşmiş Milletler kanalıyla bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmesidir” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi program kapsamında Bursa’ya geldi. İlk olarak Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’i kulübün tesislerinde ziyaret eden Özdağ, ardından partisinin iftar programına katıldı. Buradaki programa Özdağ’ın yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, partililer ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda konuşma yapan Genel Başkan Ümit Özdağ, daha sonra partililerle soru cevap kısmına geçti.

Türkiye’de 13 milyona yakın sığınmacı ve kaçak olduğunu söyleyen Özdağ, “Şimdi İran’da bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaş devam ederken ve savaşın sonunda İran’dan Türkiye’ye göç tehlikesi var. İran’da, İran’dan ayrılmak üzere bekleyen milyonlarca Afgan var. İran’da hükümetin, Amerika ve İsrail bombardımanı sonrasında kontrolü yumuşatması ve İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’tan İran’ın içerisine PKK ve DEAŞ’ı itmesi içeride Afgan grupları silahlandırarak İran hükümetine karşı mücadeleye ve terör eylemlerine başlatması İran’ı bir iç savaş zeminine sokabilir” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN İRAN’DAN GÖÇE HAZIRLIKLI OLMASI GEREKİYOR’

Bugün İran’a karşı sürdürülen savaşın, Suriye’de olduğu gibi rejimi iç savaşla düşürme politikası olduğunu iddia eden Ümit Özdağ, “Bu iç savaşla düşürme politikasının neticesinde ortaya İran’da kanlı katliamlar çıkacaktır. Bu katliamlardan kaçmak isteyen yine milyonlar yüzlerini Türkiye’ye çevireceklerdir. Türkiye’nin şimdiden buna hazır olması gerekiyor. Daha fazla insanı kabul edecek durumda değiliz. Böyle bir göç gerçekleştiği takdirde yapılması gereken şey, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu göçü İran içinde oluşturacağı güvenlik alanlarında tampon bölgede durdurması ve Birleşmiş Milletleri göreve çağırarak bu insanların Birleşmiş Milletler kanalıyla bütün ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmesidir. Biz, Suriye’den gelen göç, arkasından Afganistan’dan gelen göç ve dünyanın 164 ülkesinden bu ülkeye gelen büyük göçlerle 2011 sonrasında ağır bedeller ödemiş bir ulusuz. Bugün yaşamış olduğumuz ekonomik krizin istihdam piyasalarındaki rezilliklerin en önemli nedenlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz yılda harcadığımız 11 milyar dolardır. Bu ülkede sadece ilkokul ortaokul düzeyinde 1 milyon 5 bin yabancı öğrenci var.

Bir öğrencinin maliyeti yılda 1000 dolar. Yani sadece yabancıların ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukları için harcadığımız para 1 milyar dolar. Düşünün yıllardan beri bunun tedavisi var, ilacı var, sosyal yardımları var, para yardımları var. Yılda 11 milyar dolar. Buna Suriye’deki askeri harcamalarımızı saymıyorum. Bu emperyalizmin yapmış olduğu planlı bir demografik işgal ve Türkiye’nin demografisinin bozulması eylemidir. Türkiye için büyük tehdit oluşturmaktadır. Şimdi bir de İran’dan yeni bir göç gelecek ve Türk halkının sırtına bu binecek. Bu kabul edilemez. Onun için bu göçe karşı şimdi tedbir alınmalı, İran sınırının içerisinde bu göç kontrol altına alınmalı ve bu göçün maliyeti de Türk halkına değil, Birleşmiş Milletler’e devredilmelidir” ifadelerini kullandı.

‘PKK/PJAK GÜNEY AZERBAYCAN’A SALDIRIRSA RADİKAL KARARLAR ALMALIYIZ’

İran’da yaşanan savaş nedeniyle PKK/PJAK’ın Güney Azerbaycan’a saldırabileceğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “PKK/PJAK yarın İran’da terör eylemlerine başladığında saldıracağı ilk yer Güney Azerbaycan ve Güney Azerbaycan Türkleri olacak. Onun için şimdiden buna karşı tedbirlerin alınması gerek. Urmiye bu noktada büyük tehdit altındadır. Çünkü PKK’nın Urmiye’de faaliyetlerinin olduğunu biliyoruz. 4 partiyi daha birleştirdi. PKK’nın yönetici kadrolarının İran istihbaratıyla 10 yıllar içinde oluşmuş çok güçlü bağları var. Kandil’in arka tarafında, İran tarafında yaşamalarını İran istihbaratı mümkün kılmış ve bu süreçte PKK’nın katil şefleriyle İran istihbaratı arasında güçlü bağlar oluşmuştur. Ama aynı güçlü bağlar Suriye’de de vardı. PKK, Suriye dara düştüğü an Beşar Esad’a sırtını döndü ve kendi hedefleri doğrultusunda gitmeye başladı. Şimdi aynı şey İran’da olacak. İran’da Türklerin silahlı olmadığını, örgütlü olmadığını biliyoruz. Bu tür bir gelişme olursa Türkiye’nin çok sofistike bir şekilde meseleye yaklaşması ve radikal önlemler alması gerekiyor” diye konuştu.

DOĞACAK ÇOCUĞA İSİM VERDİ

Konuşmasının ardından bir partili kadın, erkek çocuğu olacağını belirterek Türkçe bir isim istemesi üzerine Ümit Özdağ, “O zaman adı Kürşat olsun. Allah adıyla yaşatsın. Ama Mehmet Kürşat olsun. Çünkü her Türk çocuğu Mehmetçik doğar. Siz Atilla diye düşündüyseniz, o da çok güzel bir isim. Mehmet Atilla Kürşat da olabilir. Sizin evin adına da ‘Burası Ötüken’ diye yazarsınız” dedi. (DHA)