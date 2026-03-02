Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı: Tedesco hemen istedi

Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Vincenzo Montella’nın Milli Takım için radarına aldığı Kenan Haroun, sarı-lacivertli ekibin gündeminde yer alıyor.

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına devam ediyor.

Genç yıldız adaylarını radarına alan sarı lacivertlilerin son olarak sürpriz bir isme yöneldiği ileri sürüldü. Tedesco'nun genç ismi beğendiği ve transferi istediği aktarıldı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Belçika'nın Genk takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Haroun'u gündemine aldı.

Scouting ekibinin olumlu rapor sunduğu Kenan’ın, fiziksel gücü, oyun disiplini ve gelişime açık yapısıyla sarı-lacivertli teknik heyetin de dikkatini çektiği belirtildi.

Hem savunma hem hücum yönü güçlü olan genç oyuncunun, iki hat arasında bağlantı kurabilen, geçiş oyununa yatkın ve top kazanma yüzdesi yüksek bir profil sergilediği ifade ediliyor.

Öte yandan A Milli Takım yetkililerinin de Kenan’ı yakından izlediği, Vincenzo Montella’nın onayıyla oyuncunun Türkiye’yi tercih etmesi için temasların sürdüğü öne sürüldü.

Annesi Türk vatandaşı olan Kenan Haroun, Belçika U19 Milli Takımı’nda 4 kez forma giydi.

Anderlecht ve PSV altyapılarında da görev yapan Kenan, Genk’in genç takımının mücadele ettiği Belçika 2. Ligi’nde 17 maçta forma giyip 1 asist üretti.

Genç futbolcunun Genk ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

