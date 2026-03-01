Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a ortak

saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik ‘büyük bir operasyon’ başlattıklarını açıkladı

‘ASLANIN KÜKREMESİ OPERASYONU’

İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a ortak saldırılar başlattı. ABD Başkanı Trump da İran’a yönelik “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıklarken, İsrail Savunma Bakanlığı da, “önleyici saldırı” başlatıldığını duyurdu. Saldırılar kapsamında aralarında başkent Tahran’ın da bulunduğu 20 şehir hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkede açıkça İran’ı destekleyenleri “başını kesmekle” tehdit etti.

İRAN BÖLGEDEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını açıklamıştı. İran ordusu, ABD ile İsrail’in saldırılarına karşılık İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn’deki ABD donanma üssünü de vurdu.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI

İsrailli yetkililer, İran’ın dini lideri Hameney ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yanı sıra rejimin ve ordunun diğer üst düzey komutanlarını da hedef aldı. Kanal 12, isimsiz İsrailli kaynaklara dayandırarak, İran dini lideri Hamaney’in sarayının tamamen yıkıldığını bildirdi. Hamaney’in saldırı sırasında sarayda olup olmadığı ise henüz belirlenemedi. İran’ın Tasnim haber ajansı, Pezeşkiyan’ın “sağlığının tamamen yerinde” olduğunu bildirmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.