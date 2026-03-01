ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararı, Cumhuriyetçi tabanın önemli bölümünü oluşturan MAGA (Make America Great Again) hareketi içinde tartışmaya yol açtı. Trump’a yakınlığıyla bilinen birçok isim, operasyonun seçim döneminde verilen “Önce Amerika” ve “yeni savaş yok” vaatleriyle çeliştiğini savundu.

MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden Tucker Carlson, ABC News’e verdiği röportajda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını eleştirerek, kararın yanlış olduğunu söyledi. Carlson, saldırının Trump’ın siyasi hareketi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Trump’a yakın isimlerden eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Greene,

“Trump yönetimi seçmenlere İran ile bir savaşta ne kadar kayıp vermeye hazır olduklarını sordu mu? Biz ona ‘Önce Amerika’ ve sıfır savaş için oy verdik” dedi.

Başka ülkelerde rejim değişikliği politikalarına karşı olduğunu belirten Greene, Trump’ın verdiği sözlerle bugünkü kararların örtüşmediğini savundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie ve Warren Davidson ile Senatör Rand Paul de İran’a yönelik saldırılara karşı olduklarını açıkladı. Massie, yaptığı paylaşımda,

“Bu, ‘Önce Amerika’ değil” ifadelerini kullanarak, İran’la savaş konusunda Kongre’de oylama yapılması gerektiğini söyledi.

Trump’a destek veren bazı medya ve sosyal medya isimleri de kararı eleştirdi. Podcast yayıncısı Tim Pool, saldırıyı “Trump’ın seçim kampanyasına ihanet” olarak nitelendirirken, Cumhuriyetçi yorumcular Keith ve Kevin Hodge ise “İran halkını özgürleştirmek için Trump’a oy vermedik” açıklamasını yaptı.

İran’a yönelik saldırı kararının ardından Trump’ın en güçlü destek tabanlarından biri olan MAGA hareketinde görüş ayrılıklarının büyüdüğü yorumları yapılıyor.