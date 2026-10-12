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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Akhisar’da yaşanan katliam gibi kazada 11 kişi can verirken, 1’i ağır 27 kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Bu facia ülkemizde ilk kez yaşanmıyor. son 9 ayda bin 628 vatandaş kazalarda hayatını kaybetti, 311 bin 123 kişi de yaralandı.

GERİ MANEVRA İDDİASI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde saat 11.11’de Bursa’dan Pamukkale’ye gittiği öğrenilen 34 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan tur otobüsü ile tahta taşıyan çekici çarpıştı. Feci kazada 11 kişi can verirken, 1’i ağır 27 kişi de yaralandı. Kazaya karışan yolcu otobüsünün ve çekicinin şoförlerinin gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, tur otobüsünün sürücüsü kavşağı kaçırdı ve bu yüzden otoyolda geri manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen çekici, otobüse çarptı.

BİR AYDA 198 KİŞİ ÖLDÜ

Bu trafik faciası ülkemizde ilk kez yaşanmıyor. Her yıl binlerce insanımız yollarda can veriyor. 2026’nın ilk 9 ayında Türkiye genelinde 519 bin 454 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bin 628 kişi hayatını kaybederken 311 bin 123 kişi yaralandı. Sadece geçen ay ülke genelinde meydana gelen 61 bin 472 trafik kazasında 38 bin 939 kişi yaralanırken, 198 kişi hayatını kaybetti.

Bu yılın 9 aylık döneminde 86 bin 675 kaza, araç hızına, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi.

BİN 147 SÜRÜCÜ ALKOLLÜ

Aşırı hız sebebiyle de bin 222 kaza oluştu. Kazalardan 4 bin 724’ü kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 7 bin 73 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026’nın ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 147 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerleri ihlal eden 7 bin 941 sürücü de kazaya sebep oldu. 9 ayda meydana gelen kazalarda Ankara’da 86, İstanbul’da 107, İzmir’de 56 ve Bursa’da 47 kişi hayatını kaybetti.