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Kaynak: İHA

Kaza, Gülşehir-Nevşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 50 AGK 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole düşen otomobil, takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile 4 yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.