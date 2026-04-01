Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Komisyondan geçen ve Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan torba kanun; doğada tahribatın, orman talanının tarım alanlarının şirketleşmesinin önünü açacağı gerekçesiyle muhalefetin büyük tepkisini çekiyor.

GELECEK TEHLİKE ALTINDA

Toprak koruma ve arazi kullanımını içeren torba kanun AKP ve MHP oylarıyla komisyondan geçti. TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan torba kanunun büyük riskler içerdiğini belirten CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Teklif Türkiye’nin doğal varlıklarının yönetim anlayışını, tarım politikalarını, ormanların korunma biçimini ve kırsal yaşamın geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Bu teklifte doğayı ticarileştirme, ormanları piyasa aktörlerine açma, tarım alanlarını şirketleşmeye

yönlendirme ve köylüyü kendi toprağında üretici olmaktan çıkarıp sözleşmeli işçiye dönüştürme düzenlemeleri yer almaktadır” dedi.

RANT ALANINA DÖNÜŞECEK

Gürer, “Bu düzenleme kamuya ait doğal kaynakların ekonomik rant alanına dönüştürülmesine zemin hazırlamaktadır. Bu teklif, ağacın gölgesini değil, gölgesinin kaç para edeceğini hesaplayan bir zihniyetin ürünüdür. Son yıllarda çiftçi sayısı artmamaktadır.

Tarım alanları daralmaktadır. Girdi maliyetleri artmaktadır. Genç nüfus tarımdan uzaklaşmaktadır.

Köylerden şehirlere göç devam etmektedir. Buna çözüm bulacaklarına, cezalarla tarıma darbe indirilmektedir. Elektrik, doğal gaz ve su aboneliklerinin kesilmesi, yüksek para cezaları ve yıkım kararları getiriliyor” ifadelerini kullandı.

KAOSA NEDEN OLABİLİR

DSİ ile ilgili düzenlemeleri de eleştiren Gürer, “DSİ’ye ait sorumlulukların belediye ve diğer kurumlara devredilmesi kaosa yol açabilecek bir düzenlemedir” dedi. Teklifin yaban hayvanlarına yönelik de madde içerdiğini belirten Gürer, şunları söyledi: Korunan türler dışında kalan bazı hayvanların zararlı sayılarak öldürülmesine yol açılmaktadır.

Doğanın dengesi açısından bu düzenleme ciddi sorunlara yol açabilir. Teklif yalnızca bugünü değil geleceğimizi de etkileyecek düzenlemeler içermektedir. Doğayı koruyan, üreticiyi destekleyen ve kamu yararını önceleyen bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.