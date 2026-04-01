Türkiye’nin 24 yıllık Dünya Kupası hasreti sona erdi. A Milli Takım, Amerika kıtasında düzenlenecek turnuvaya katılma hakkı kazandı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu: Türkiye'nin maçları
A Milli Futbol Takımı, Kosova’yı deplasmanda 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı turnuvada D Grubu’nda yer alacak. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Dünya Kupası fikstürü daha önce çekilmişti. Bu sonuçla birlikte A Milli Takım’ın yer alacağı grup ile maç tarihleri ve saatleri de netleşti.
4. torbadan turnuvaya katılan milliler, D Grubu’nda 3 farklı ülkeyle karşı karşıya gelecek.
RAKİPLER
ABD
Paraguay
Avustralya
MAÇ GÜNLERİ VE SAATLERİ
13 Haziran TSİ 07.00 | Türkiye – Avustralya
19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay
25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI YOL HARİTASI
Bizim Çoçuklar, grup aşamasını geçerse Dünya Kupası'ndaki sonraki turlar şu şekilde ilerleyecek:
Son 32 turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Final: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Final: 14 – 15 Temmuz 2026 / 3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)